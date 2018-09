QUÉBEC — Élections Québec invite les électeurs québécois qui seront à l’extérieur de la province le 1er octobre ou les jours de vote par anticipation à s’inscrire le plus rapidement possible au vote hors Québec.

Il sera possible de voter par la poste si la demande d’inscription est faite au plus tard le mercredi 12 septembre.

Lors des dernières élections générales, en avril 2014, plus de 18 000 électeurs se sont prévalus de ce droit.

Pour voter hors Québec, un citoyen doit notamment avoir quitté le Québec depuis 2 ans ou moins, sauf quelques exceptions, et avoir l’intention d’y revenir. Les exceptions au délai de deux ans visent les personnes affectées à l’extérieur de la province pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada, incluant les Forces armées canadiennes, ou d’un organisme international dont le Québec et le Canada sont membres et auquel ils versent une contribution.

Le site d’Élections Québec fournit plus d’informations et permet de faire une demande d’inscription en ligne ou de télécharger un formulaire pour faire une demande par télécopieur ou par la poste.

Au total, il y aura huit jours pour voter, soit sept jours de vote par anticipation, du 21 au 27 septembre, et le jour même des élections.