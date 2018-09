Un nouveau fonds d’investissement dédié aux projets de logements étudiants a vu le jour vendredi.

Le Fonds d’investissement pour logement étudiant (FILE), qui est doté d’un capital de 10M$, permettra de faire progresser plus rapidement les projets ayant pour but d’offrir un toit aux étudiants. Il est notamment question de la construction de 300 logements neufs, ce qui comprend 500 chambres à prix abordable.

Ce fonds d’investissement a été mis sur pied à l’initiative de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, avec l’aide du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Fondaction, et la Fondation de la famille McConnell.

«Investissant déjà dans le logement étudiant au Québec, nous avons été à même de constater que des projets de logements étudiants ne pouvaient se réaliser sans le recours à un nouveau type de financement respectant la capacité de payer des étudiants, une solution devait être envisagée, a indiqué par voie de communiqué le directeur général de la Fiducie du chantier de l’économie sociale, Jacques Charest. Le FILE permettra la création d’un nouveau partenariat stratégique entre le mouvement étudiant, l’économie sociale et le capital de développement au Québec.»

«En démocratisant l’accessibilité à des logements de qualité, le FILE permettra aux étudiants d’étudier dans un environnement propice à leur épanouissement et ainsi contribuer à leur réussite académique, a ajouté la chef de l’investissement de Fondaction, Geneviève Morin.

Parmi les 485 000 étudiants postsecondaires au Québec, plus de 220 000 sont locataires d’après une étude réalisée par l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. Dans la région de Montréal, les besoins sont encore plus criants, d’après les instigateurs du projet. Sur les 197 000 étudiants qui fréquentent le cégep et l’université, 133 000 résident en logement, à l’extérieur du domicile familial. Pourtant, seulement 14 000 logements étudiants sont disponibles dans la métropole.