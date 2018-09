MONTRÉAL — Les experts affirment que des explosions en chaîne de gaz naturel, comme celles qui ont frappé jeudi trois petites villes de la banlieue de Boston, risquent peu de se produire au Canada.

Le directeur de l’Institut des politiques énergétiques et environnementales à l’Université Queen’s, en Ontario, soutient que ce type d’explosions multiples est extrêmement rare.

Selon le professeur Warren Mabee, la plupart des réseaux de gaz naturel ont des dispositifs d’urgence qui bouclent le système avant même qu’un excès de pression ne commence à fuir ou ne provoque une explosion. On ignore toutefois pourquoi ce système n’a pas fonctionné jeudi à Boston.

Une porte-parole de la société de gaz naturel Énergir affirme de son côté que le réseau québécois est beaucoup plus récent que celui de Boston, et que de nombreuses mesures de protection ont été mises en place pour prévenir et gérer les fuites et les accumulations de pression.

Selon Catherine Houde, 500 fuites sont signalées chaque année, mais l’entreprise n’a connu aucun incendie ou explosion depuis qu’un incident a fait un mort en 2005 à Pointe-du-Lac, près de Trois-Rivières. Mme Houde rappelle qu’il y a toujours un danger quand il s’agit de gaz naturel, et que l’entreprise analysera attentivement ce qui s’est passé à Boston.

La série d’explosions de jeudi a fait au moins un mort et 25 blessés dans trois petites villes au nord de Boston, en plus de déclencher des dizaines d’incendies. Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie quand une cheminée renversée par une explosion est tombée sur sa voiture. Les autorités tentent toujours de déterminer les causes des déflagrations.