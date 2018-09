Voici quelques citations de la journée de lundi dans la campagne électorale:

—–

«Considérant qu’il y a trois pour cent de postes inoccupés à Montréal en ce moment, je vois très mal comment on pourrait diminuer le taux, le nombre d’immigrants à Montréal, je m’imagine mal. Il va falloir qu’on me fasse des preuves, parce que c’est ça la réalité en ce moment.» – Valérie Plante, mairesse de Montréal, concernant la promesse phare de la Coalition avenir Québec de réduire les seuils annuels d’immigration au Québec.

—–

«Bien sûr que François Legault est un expert en immigration.» – le député caquiste François Bonnardel.

—–

«Ça c’est du nationalisme économique. Si vous avez un véhicule à essence et que vous faites le plein de votre véhicule à essence aujourd’hui, où envoyez-vous l’argent? Ailleurs qu’au Québec. Si vous avez un véhicule électrique et vous rechargez la batterie aujourd’hui, où envoyez-vous l’argent? Ça reste au Québec.» – Philippe Couillard, qui a annoncé de nouvelles mesures pour favoriser l’achat de véhicules électriques.

—–

«La règle du plus bas soumissionnaire — la norme ces dernières années — a eu des résultats qui ont été parfois… très troublants, parce que ça rend la corruption et la collusion plus faciles.» – Jean-François Lisée, qui veut abolir la règle du «plus bas soumissionnaire» pour l’octroi des contrats de l’État.