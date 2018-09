LONGUEUIL, Canada — Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, s’engage à élargir à trois voies l’autoroute 30 entre les autoroutes 20 et 10 dans un premier mandat.

Il en fera l’annonce dans la circonscription de Vachon, en Montérégie, mardi matin. Le coût du chantier est évalué à 100M$, selon un communiqué distribué par le parti.

Cette proposition figure déjà à l’étude du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028. Elle avait fait l’objet d’une annonce du ministre Transports, André Fortin, en mai dernier.

La CAQ avait aussi signifié en juin dernier qu’elle était favorable à cet élargissement.

Ce qui est nouveau, c’est que le chef caquiste s’engage à en faire une priorité et à livrer la marchandise dans un premier mandat, a-t-on argué au parti.

La CAQ a fait valoir dans un communiqué que «la congestion routière est un problème chronique et croissant» et que «ses répercussions nuisent au développement économique et à la qualité de vie des citoyens».

«L’autoroute 30 est un axe routier névralgique. Elle traverse toute la Montérégie. C’est une artère centrale pour le développement économique de la région», a déclaré François Legault par voie de communiqué.

Le chef caquiste fera cette annonce après avoir déclaré en entrevue avec le quotidien montréalais Métro qu’il n’était «pas d’accord avec ces études» montrant que la prolongation et l’élargissement de routes faisaient augmenter la congestion automobile.

Il a argué que l’«importance du transport en commun (allait) s’accélérer», mais qu’il y aurait d’ici là «une période de transition».

Le leader de la CAQ a une journée peu chargée, mardi, la seule activité publique à son agenda étant cette annonce d’infrastructure.