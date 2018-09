MONTRÉAL — Le Parti québécois se donne pour mission de «simplifier» les relations entre l’État et les citoyens en mettant fin aux fax, aux dédoublements et à la paperasse.

Jean-François Lisée a expliqué, vendredi, à Montréal, vouloir former des «escouades de la simplification» qui se déplaceront sur le terrain afin d’identifier les irritants des citoyens, des entrepreneurs et des agriculteurs lorsqu’ils font affaire avec l’État.

La population et la protectrice du citoyen pourront s’adresser directement à ces escouades pour proposer des allégements, a-t-il précisé.

Le candidat de Saint-Jean, Dave Turcotte, a donné l’exemple de la santé, alors qu’en 2018, l’utilisation du fax est encore courante pour communiquer avec un médecin. Le PQ souhaite que l’on passe «au courriel, voire au texto».

Le parti s’engage aussi à mettre fin aux délais indus pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Les organismes publics ne pourront ainsi plus attendre à la dernière minute pour signaler qu’il manque un document et remettre le compteur à zéro: ils devront avertir immédiatement le demandeur et respecter quand même le délai réglementaire de 90 jours.

Le PQ souhaite également faire en sorte que les dossiers soient transférés automatiquement lorsqu’un enfant change de CPE ou qu’un patient change de médecin de famille.