MONTRÉAL — Pour une troisième année, la «Vente de garage des artistes» au profit de la Fondation Véro et Louis se déroule samedi.

Elle se tient dès 10h sur l’esplanade de la Place Charles-Le Moyne du métro Longueuil.

La Fondation de Véronique Cloutier et Louis Morissette a pour objectif d’offrir aux personnes de 21 ans et plus vivant avec un trouble de l’autisme un domicile «à long terme». L’inauguration de la première maison, à Varennes, est prévue pour l’automne 2019.

Le public peut donc se procurer samedi des objets ayant appartenu à plusieurs personnalités dont Sarah-Jeanne Labrosse, Phil Roy, Paul Byron, Pénélope McQuade, Bianca Gervais, Kim Thuy, Antoine Bertrand, José Théodore, Mahée Paiement et Ariane Moffat.

De nombreux artistes seront sur place, et ils se prêteront à des séances de photographie.

L’encan virtuel est aussi de retour. Les gens peuvent y participer en visitant le site verolouis.followmybid.com.