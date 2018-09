QUÉBEC — Alors que les derniers sondages annoncent une chaude lutte pour le pouvoir entre le Parti libéral du Québec (PLQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) au fil d’arrivée le 1er octobre, laissant présager l’élection d’un gouvernement minoritaire, les partis se positionnent par rapport à ce scénario.

Le chef péquiste Jean-François Lisée, dont le parti arrive au troisième rang dans les intentions de vote, a écarté catégoriquement, mardi, la possibilité de former un gouvernement de coalition avec la CAQ de François Legault ou avec Québec solidaire (QS).

Mais il n’a pas fermé la porte à s’allier avec les partis d’opposition si les libéraux remportent une minorité de sièges à l’Assemblée nationale.

«Si les libéraux sont élus minoritaires, et que nous sommes le deuxième parti, et que l’électorat a décidé d’envoyer une majorité non libérale, que se passera-t-il? C’est un pont qu’on traversera lorsqu’on y sera, si on y est», a-t-il expliqué en conférence de presse, mardi, à Mont-Laurier.

Un nouveau sondage de la firme Ipsos pour le compte de La Presse et de Global News place la CAQ et le Parti libéral du Québec (PLQ) à égalité à 30%. Le PQ et QS suivent avec, respectivement, 20 et 16% des intentions de vote.

Interrogé à plusieurs reprises à savoir s’il pourrait former une coalition avec la CAQ ou QS, M. Lisée a écarté cette possibilité.

Un parti doit gagner 63 sièges pour former un gouvernement majoritaire à l’Assemblée nationale.

Selon les sites de projection électorale Qc125 et Too close to call, la CAQ obtiendrait à l’heure actuelle une cinquantaine de sièges, alors que les libéraux en auraient une quarantaine.

Le Québec pourrait donc se retrouver dans une situation similaire à celle du Nouveau-Brunswick, où les électeurs ont élu 22 députés progressistes-conservateurs, contre 21 libéraux. Le Parti vert et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, avec trois sièges chacun, joueront un rôle important pour déterminer qui gouvernera la province.

Mais si jamais le PQ fait mentir les sondages et forme le prochain gouvernement, il a dit mardi souhaiter mettre à jour la Loi sur l’accès à l’information et changer la façon dont sont appliquées les sanctions de la Commissaire à l’éthique et à la déontologie.

Le chef du PQ, Jean-François Lisée, a annoncé mardi ses engagements en matière de réforme démocratique à Mont-Laurier, dans les Laurentides, en compagnie du député sortant et candidat péquiste de la région, Sylvain Pagé.

PLQ: Couillard hausse le ton envers Legault

Malgré la promesse d’une campagne positive, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Philippe Couillard, a semblé changer son fusil d’épaule, mardi, à Sherbrooke, dans la dernière étape du marathon électoral, accolant l’étiquette de «brouillon» à son rival caquiste tout en remettant en question la compétence de François Legault.

S’il était de passage à Sherbrooke pour rappeler une série de promesses, le leader libéral a plutôt décidé de profiter de l’occasion pour attaquer une fois de plus son adversaire de la Coalition avenir Québec (CAQ), alors que les deux partis sont au coude à coude selon le dernier sondage.

Même si M. Legault est suivi par de nombreux médias nationaux dans le cadre de sa tournée régionale de fin de campagne et qu’il tient quotidiennement plus d’une mêlée de presse pour répondre aux questions, le chef du PLQ a tenté de tourner en ridicule cette stratégie.

M. Couillard a tenté de se justifier en reprochant à son principal rival de ne «pas vouloir répondre aux questions» parce qu’il ne peut expliquer certaines de ses idées, comme le test de français et de valeurs que la CAQ souhaite imposer aux nouveaux arrivants.

Le chef libéral a également décoché une flèche à l’endroit de M. Legault en lui reprochant de ne pas participer aux tables éditoriales des médias nationaux.

CAQ: Des pouvoirs à la vice-première ministre

Le poste de vice-premier ministre serait doté de nouveaux pouvoirs au sein d’un éventuel gouvernement de la Coalition avenir Québec, selon un document dont le quotidien Le Soleil a obtenu copie.

Selon le «plan de transition» de la CAQ, il s’agirait en fait d’une vice-première ministre.

La titulaire serait vice-présidente du Conseil exécutif et remplacerait le premier ministre en son absence, comme cela est déjà le cas. La vice-première ministre serait autorisée à parler «au nom du gouvernement dans tous les dossiers, y compris sur la scène internationale».

La titulaire hériterait de «responsabilités ministérielles importantes» et présiderait le «Comité de suivi des engagements électoraux».

La candidate en vue pour le poste de vice-première ministre pourrait être Sonia LeBel, l’ex-procureure en chef de la Commission Charbonneau qui défend la bannière caquiste dans Champlain.

À Chibougamau, le chef caquiste François Legault a semé le doute, par ailleurs, sur les finances personnelles de son rival libéral, mardi, laissant entendre qu’il pourrait avoir des sommes placées à l’étranger.

En se fiant à la déclaration de revenus rendue publique la veille, M. Legault a dit croire que M. Couillard avait des «impôts latents», donc des impôts «qui seront éventuellement payés, habituellement, quand l’argent va être rapatrié d’un autre pays».