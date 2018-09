MONTRÉAL — Une grève frappera de nouveau Revenu Québec les 29 et 30 septembre.

Ce sont les 4600 professionnels de Revenu Québec qui débraieront ainsi à compter de 00h01 le 29 jusqu’à 23h59 le 30 septembre. Ils sont membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), un grand syndicat indépendant des centrales.

Il s’agit de la deuxième grève de week-end à Revenu Québec, puisque ces professionnels avaient déjà débrayé les 11 et 12 août.

De plus, ceux-ci manifesteront vendredi midi, devant des bureaux de Revenu Québec à Trois-Rivières, Sherbrooke, Rimouski, Saguenay, Gatineau, Québec, Montréal, Longueuil, Brossard et Laval pour protester contre la lenteur de la négociation. Leur convention collective est échue depuis plus de trois ans, soit depuis mars 2015.

Bien qu’il s’agisse d’un week-end, le débrayage produira tout de même ses effets, puisque c’est durant cette période que des professionnels de Revenu Québec peuvent se rendre dans des restaurants et des bars pour faire des vérifications, a souligné le président du SPGQ, Richard Perron, au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne. De plus, c’est aussi durant ces périodes que se fait de l’entretien du système informatique.

«Ces gestes-là font en sorte que le travail de Revenu Québec peut être ralenti, ou peut embêter les gestionnaires, les dirigeants, mais sans affecter les services à la population», a expliqué M. Perron.

Il rapporte que lorsque le ministère du Revenu est devenu une agence, le personnel avait eu le choix de rester dans la fonction publique, avec les possibilités de mobilité qui s’ensuivent, ou de quitter pour aller à l’agence. «Le gouvernement affirmait en 2011 que la création de l’agence offrirait davantage de flexibilité lors de la négociation des conditions de travail des professionnels de Revenu Québec», a soutenu M. Perron. Or, ce qu’on leur a fait miroiter ne s’est pas encore concrétisé, a-t-il déploré.

Il compare la situation de ses membres à celle de leurs confrères de Revenu Canada, où les professionnels ont réussi à obtenir plus que dans la fonction publique fédérale.

Le président du SPGQ estime que c’est l’équipe de négociation de Revenu Québec qui n’a pas les mandats nécessaires pour conclure une entente avec le syndicat quant au renouvellement de la convention collective.

Invité à commenter, Revenu Québec a fait savoir que son «objectif premier» était et reste encore «de parvenir à conclure une entente négociée avec ses employés».

«Nous demeurons confiants d’y parvenir. Les négociations avec le SPGQ se poursuivent en ce sens», a fait savoir la Direction des relations publiques.

Les professionnels concernés sont des agents de gestion financière, des comptables, des vérificateurs d’impôt, des analystes informatiques, par exemple.