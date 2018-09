MONTRÉAL — Le député Guy Ouellette a remporté une victoire partielle dans ses efforts pour s’affranchir de l’enquête menée contre lui par l’UPAC, qui le soupçonne d’être à l’origine de fuites de renseignements policiers sensibles dans les médias.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a décidé, à la lumière de nouvelles informations reçues ces derniers jours, de ne plus contester la demande du député libéral de faire invalider les mandats de perquisition qui avaient permis aux policiers de saisir des biens lui appartenant, notamment un téléphone cellulaire et un ordinateur.

Les membres de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) avaient saisi ces éléments dans la foulée de l’arrestation du député de Chomedey, le 25 octobre 2017.

Ils n’y ont toutefois jamais eu accès, ces biens ayant été placés sous scellés après que l’Assemblée nationale eut invoqué le privilège parlementaire pour tenter de les protéger.

C’est donc dire que Guy Ouellette pourrait récupérer ses biens — et que ceux-ci et leur contenu ne seraient plus accessibles pour être mis en preuve par l’UPAC — si le tribunal accédait à sa requête.

La cause sera entendue en Cour supérieure mercredi prochain, mais puisque la requête de Guy Ouellette ne sera pas contestée, le tribunal devrait lui donner raison. Dans un communiqué, le DPCP affirme d’ailleurs déjà que «conséquemment, les biens saisis seront remis à monsieur Ouellette par l’UPAC».

L’UPAC, de son côté, a diffusé un laconique communiqué dans lequel elle dit prendre acte de cette décision du DPCP et qu’elle ne formulera aucun autre commentaire.

Il a été impossible de savoir auprès du corps policier si son enquête sur Guy Ouellette était toujours en cours.