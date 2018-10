OTTAWA — L’Assemblée nationale ne peut pas se soustraire aux lois du travail en invoquant les privilèges parlementaires.

Des gardiens de l’Assemblée nationale à qui on reprochait des activités de voyeurisme peuvent donc faire entendre un grief contre leur congédiement.

La Cour suprême du Canada en est arrivée à cette conclusion dans un jugement à sept contre deux publié vendredi matin.

La cause est celle de trois gardiens de sécurité de l’Assemblée nationale qui, en juillet 2012, sont congédiés par le président de la Chambre, Jacques Chagnon, lorsqu’on découvre qu’ils utilisaient une caméra de l’Assemblée pour regarder dans les chambres d’un hôtel du quartier.

Leur syndicat a déposé un grief contre ce congédiement. Le président de l’Assemblée a invoqué le privilège parlementaire et son droit de gérer ces lieux comme bon lui semble. Selon le président, la Constitution lui garantit le privilège de gestion du personnel et le privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée nationale et de ses environs.

Un premier arbitre a rejeté cet argument. La Cour supérieure du Québec a plutôt donné raison au président de l’assemblée. Puis, la Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision, à deux juges contre un.

La Cour suprême du Canada vient d’avoir le dernier mot dans cette affaire en donnant raison au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec qui représente les trois hommes congédiés.