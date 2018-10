Plus de 40% des déchets de plastiques ramassés sur les plages canadiennes appartiennent à cinq multinationales.

C’est ce qui ressort d’un rapport de Greenpeace Canada qui a participé à l’opération mondiale du Grand nettoyage des rivages. Au Canada, des 2231 déchets de plastiques ramassés lors de neuf corvées au Canada, 46% proviennent des multinationales.

Si les emballages alimentaires de chips (PepsiCo) et de barres chocolatées figurent en tête de liste, «il y a avait énormément de bouteilles (Nestlé et Coca-Cola), de tasses à café et de couvercles (Tim Horton et MacDonald’s)», souligne Agnès LeRouzic, la porte-parole de la campagne chez Greenpeace Canada.

Cette dernière mentionne qu’au Canada, moins de 11% des plastiques sont recyclés. «Imaginez alors dans des pays qui n’ont pas un système de collecte», dit-elle. en invitant la population à signer une pétition pour forcer les multinationales à changer leurs pratiques.

Si certaines bannières de café offrent à leurs clients des rabais quand ils viennent avec une tasse réutilisable, Mme LeRouzic croit qu’un surcoût doit être imposé pour l’utilisation d’un contenant jetable.

Elle milite en outre pour l’instauration de système de recharge ou d’une consigne pour les bouteilles de plastique, contrairement à l’industrie qui avance que la consigne est une taxe déguisée qui appauvrit les centres de recyclage et qui crée une chaîne de récupération supplémentaire à l’origine de pollution supplémentaire.

Greenpeace rappelle qu’une tortue sur trois et un oiseau marin sur neuf a ingéré du plastique dans son existence et des traces de microplastiques ont été retrouvée dans des bouteilles jetables sans que l’on sache encore l’impact sur la santé.