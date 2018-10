QUÉBEC — Le premier ministre désigné François Legault dévoilera la composition de son conseil des ministres jeudi après-midi.

L’annonce est prévue pour 14 h. M. Legault doit ensuite prendre la parole.

La tâche s’annonçait ardue pour M. Legault, qui s’est précédemment engagé à former un cabinet de petite taille, entre 20 et 25 ministres, dont la moitié de femmes. Il devait aussi assurer une représentation régionale et un équilibre entre la vingtaine d’anciens et la cinquantaine de nouveaux élus caquistes.

De nombreux députés ambitieux seront donc relégués aux banquettes arrière.

Le député de Lévis, François Paradis, n’a pas fait mystère de son intention de devenir le prochain président de l’Assemblée nationale.

Le 1er octobre, 28 femmes et 46 hommes ont été élus sous la bannière caquiste.