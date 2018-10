Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Canada-Mexique

Six membres du prochain gouvernement mexicain, dont le secrétaire désigné des Affaires étrangères du Mexique, Marcelo Ebrard, rencontreront lundi les ministres fédéraux Christya Freeland (Affaires étrangères) et Jim Carr (Diversification du commerce international). M. Elbrard sera à Montréal où il prononcera mardi un discours devant le Conseil des relations internationales de Montréal.

Patrick Ouellet

Les représentations sur peine du policier Patrick Ouellet, reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort du jeune Nicholas Thorne-Belance pendant une opération de filature à grande vitesse à Longueuil, en 2014, se dérouleront lundi.

Banque du Canada

La Banque du Canada dévoilera mercredi son taux directeur et un rapport sur la politique monétaire. Elle a haussé son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à quatre reprises depuis juillet 2017. Celui s’élève à 1,5 pour cent.

Tactiques trompeuses

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes tiendra mercredi et jeudi une audience publique sur de possibles tactiques de ventes trompeuses ou agressives utilisées par des grands fournisseurs de services de télécommunications.

Galas de l’ADISQ

L’ADISQ présentera mercredi et dimanche ses galas de l’ADISQ au cours desquels elle remettra ses prix Félix. Le premier gala sera animé mercredi par Marie-Mai et Yann Perreau tandis que le gala principal sera animé dimanche de nouveau par Louis-Josée Houde. Pierre Lapointe, Philippe Brach, Hubert Lenoir, Loud, Isabelle Boulay et Marc Dupré mènent la course aux nominations artistiques.

Patin artistique

Pour la première fois depuis 2007, les Internationaux Patinage Canada se tiendront au Québec. Quelques médaillés olympiques seront de la partie de vendredi à dimanche à la Place Bell, à Laval.

Impact de Montréal

L’Impact de Montréal disputera dimanche son dernier match de la saison régulière contre le Revolution en Nouvelle-Angleterre. L’équipe aura encore une nouvelle chance de se tailler une place pour les éliminatoires. Mais pour y parvenir, les hommes de Rémy Garde devront gagner et espérer une défaite du Crew de Columbus qui reçoit le Minnesota United.