MONTRÉAL — Les changements climatiques auront des répercussions plus néfastes que prévu sur les populations de bourdons en Amérique du Nord, révèle une récente étude de chercheurs de l’Université d’Ottawa.

Ces petits pollinisateurs sont précieux: ils contribuent aux récoltes et augmentent la diversité des aliments que nous pouvons consommer.

Mais les changements climatiques menacent leurs territoires, qui sont appelés à rétrécir considérablement: les événements de chaleurs extrêmes tout comme d’importantes précipitations à prévoir vont avoir des conséquences négatives, a expliqué en entrevue téléphonique l’une des coauteures de l’étude, Catherine Sirois-Delisle, étudiante au doctorat en biologie à l’Université d’Ottawa. Les travaux, publiés dans la revue Scientific Reports, ont été réalisés avec Jeremy Kerr, chercheur et professeur à la même université.

Les États-Unis seront particulièrement affectés, ainsi que le sud du Canada, bien que les territoires touchés se retrouvent un peu partout sur le continent, souligne la chercheure.

La situation est préoccupante car les bourdons — appelés taons dans le langage populaire — sont des pollinisateurs plus efficaces que les abeilles, grâce entre autres à leur méthode unique: la pollinisation par vibration, qui leur permet de récolter le pollen des fleurs en faisant vibrer les muscles de leurs ailes. Et puis, ils sont des «généralistes», fait valoir Mme Sirois-Delisle, car ils s’occupent de beaucoup d’espèces de plantes et de fleurs, et ils peuvent voler dans des températures plus froides que les autres espèces.

Concrètement, cela va avoir des conséquences sur la diversité des plantes disponibles, ainsi que sur les récoltes.

Les chercheurs prévoient des pertes considérables de bourdons causées par les changements climatiques dans les zones agricoles, où ils peinent déjà à survivre à la destruction de leur habitat et aux produits agrochimiques.

Les résultats sont pires que prévu auparavant, car les bourdons risquent fort de ne pas se déplacer assez rapidement vers le Nord pour rejoindre des habitats qui leur sont plus favorables, souligne la chercheure.