HALIFAX — Le gouvernement fédéral achètera un sixième navire de patrouille extracôtier et arctique pour la Marine royale canadienne, a annoncé le ministre de la Défense Harjit Sajjan.

M. Sajjan dit que le navire sera construit au chantier naval Irving, à Halifax.

La compagnie devrait livrer le premier navire l’été prochain et est en train d’en construire trois autres.

M. Sajjan a fait cette annonce vendredi matin devant des centaines de travailleurs du chantier naval de Halifax, un jour après qu’Ottawa eut annoncé son intention d’octroyer 7 milliards $ en contrats de maintenance et de réparation des frégates de la Marine royale canadienne.

Les contrats seront partagés entre Irving à Halifax; le chantier naval Seaspan Victoria à Victoria, en Colombie-Britannique; et le chantier naval Davie à Lévis, au Québec.

Les travailleurs d’Halifax ont réagi avec déception, jeudi, car ils espéraient obtenir plus de travail pour aider à combler l’écart entre la fin du programme des navires de patrouille extracôtiers et arctiques et le lancement du programme des Navires de combat canadiens.

Le gouvernement fédéral avait initialement prévu acheter cinq de ces navires de patrouille extracôtiers et arctiques, qui seront chargés de patrouiller les eaux canadiennes, y compris l’Arctique.

Irving a indiqué que la construction des deuxième et troisième navires — connus sous les noms de NCSM Margaret Brooke et NCSM Max Bernays — est déjà bien avancée et que la construction d’un quatrième devrait commencer plus tard cette année.