QUÉBEC — Une nouvelle plaque d’immatriculation commémorative pour les anciens combattants verra le jour au Québec en 2019.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, en a fait l’annonce vendredi, à l’approche du jour du Souvenir.

Il a confié un mandat à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour qu’elle développe, en collaboration avec la Légion royale canadienne, une plaque distinctive qui permettra de rendre un meilleur hommage aux vétérans.

À l’heure actuelle, les vétérans québécois peuvent se procurer une plaque ornée d’un simple coquelicot. Plusieurs d’entre eux auraient cependant demandé à ce qu’elle soit remodelée, afin notamment d’y inscrire le mot «vétéran». Les anciens combattants souhaitent ainsi être plus clairement identifiés sur les routes du Québec.

Rappelons que dans la majorité des provinces et territoires du Canada, il existe de telles plaques d’immatriculation commémoratives pour les anciens combattants. La plupart arborent le coquelicot et la mention «vétéran» et chacune a son design particulier.

La SAAQ doit s’inspirer de ce qui se fait ailleurs au pays pour présenter au ministre un projet de plaque au plus tard le 31 mars 2019.

«À l’approche de la 100e édition du jour du Souvenir, le gouvernement tient à souligner l’apport considérable des anciens combattants, qui ont accepté de servir et de défendre leur pays et les valeurs démocratiques, a déclaré M. Bonnardel par voie de communiqué. Cette plaque se voudra non seulement une marque de reconnaissance, mais aussi un hommage à leur engagement et au sacrifice humain.»