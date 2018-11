OTTAWA — Les militants contre le changement climatique et les producteurs d’énergies renouvelables veulent qu’Ottawa s’assure que les centrales au gaz naturel paient un prix pour chaque once d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 12 ans.

Le gouvernement fédéral est toujours en train de mettre au point des normes d’émissions pour diverses sources d’électricité, qui détermineront le montant de la taxe sur le carbone à payer.

Ottawa a plafonné les émissions maximales autorisées pour chaque type de carburant émetteur — charbon, gaz naturel et diesel — avant que le prix du carbone ne commence à être appliqué.

Le Conseil canadien de l’électricité renouvelable veut que ces plafonds soient réduits chaque année. Pour les nouvelles usines de production de gaz naturel, il souhaite que le plafond soit nul d’ici 2030, afin que ceux qui en construiront une nouvelle sachent que dans 12 ans, ils paieraient la taxe sur le carbone pour l’ensemble de leurs émissions.

Environ 10 pour cent de l’électricité du Canada provient du gaz naturel, mais les entreprises d’électricité se tournent vers cette technologie alors que le pays tente d’éliminer la production d’électricité à partir du charbon, d’ici 2030. Plus les restrictions imposées aux centrales au gaz naturel sont strictes, plus les sources d’énergie comme le solaire et l’éolienne seront intéressantes.

Une porte-parole de la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, a déclaré que le prix du carbone n’était que l’un des mécanismes utilisés par le Canada pour réduire ses émissions. Elle a rappelé que le gouvernement travaillait toujours avec les acteurs impliqués pour prendre sa décision finale concernant le secteur de l’électricité.