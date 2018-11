SHAWINIGAN, Qc — La Ville de Shawinigan procédera ce jeudi et pendant quatre jours la semaine prochaine à un déversement d’eaux usées dans les rivières Shawinigan et Saint-Maurice pour que des travaux de réparation puissent être effectués à la station de pompage Drew.

Les autorités municipales précisent que le déversement se fera à plusieurs endroits. Pour des raisons environnementales, les stations de pompage en amont de la station Drew seront arrêtées; il est préférable que le déversement soit réparti à plusieurs endroits plutôt que de concentrer un déversement majeur à un seul point de rejet.

Durant les jours de travaux, les citoyens du secteur Shawinigan et ceux au sud du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides seront invités à réduire leurs rejets d’eaux usées. Par exemple, ils pourront réduire leur consommation d’eau en reportant la lessive à plus tard et éviter de jeter des déchets de table et des objets dans le réseau d’égout sanitaire.

La Ville de Shawinigan rappelle que le 2 août dernier, la conduite qui achemine les eaux usées de la station de pompage Drew à la station de traitement des eaux usées du Vallon s’est fissurée. Une réparation a été effectuée, mais elle n’était que temporaire.

La première interruption en alimentation électrique aura lieu jeudi à 7h30 à la station de pompage Drew. Elle provoquera l’arrêt des pompes et le début du déversement dans les cours d’eau.

La deuxième sera effectuée lundi prochain dès 7h30. L’interruption sera continue jusqu’au jeudi 22 novembre en fin de journée, sauf pour une courte période dans la nuit de mardi. La station de pompage Drew pompe en moyenne 19 500 mètres cubes d’eau en 24 heures.

Pour sa part, la Ville de Longueuil a prévu au début du mois le déversement, également à compter de ce jeudi, de plus de 160 millions de litres d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent pendant huit jours. Ce rejet est imputable à des travaux sous-marins visant le remplacement de deux sections endommagées d’une conduite d’eaux usées qui achemine une faible proportion de celles produites par la municipalité au Centre d’épuration Rive-Sud situé à l’île Charron.