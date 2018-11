LEDUC, Alb. — La GRC affirme que trois hommes sont morts dans un accident de travail dans une zone industrielle au sud d’Edmonton.

La police, les pompiers et les équipes de secours ont répondu jeudi après-midi à un appel au Millennium Cryogenic Technologies à Leduc.

Le maire de Leduc, Bob Young, a dit qu’il restait à élucider ce qui s’était passé sur le chantier.

Il a indiqué que la situation était maîtrisée et qu’il n’y avait aucun risque pour le public.

La GRC a affirmé que des agents de santé et de sécurité au travail de l’Alberta mènent une enquête.

Le site web de la société indique qu’il s’agit d’un fournisseur d’équipement pétrolier qui fabrique des équipements cryogéniques et réalise la séparation cryogénique, le grenaillage cryogénique et le gel cryogénique de tuyaux.

«Au nom du conseil municipal et de l’administration de Leduc, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances aux collègues et aux familles touchées par ce tragique incident», a déclaré M. Young dans un communiqué.

La première ministre Rachel Notley a affirmé avoir le coeur brisé pour les travailleurs et leurs familles.

«En attendant de plus amples détails sur la manière dont ce tragique accident s’est produit, je pense à tous ceux qui ont perdu un proche», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les responsables de l’entreprise n’ont pu être joints dans l’immédiat pour commenter cet événement tragique.