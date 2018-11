MONTRÉAL — Les médecins du Québec devront suivre une formation continue et obligatoire plus encadrée, adaptée à leur pratique et évaluée rigoureusement, à compter du 1er janvier prochain.

Un nouveau règlement du Collège des médecins entrera alors en vigueur sur le développement professionnel continu.

Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, vendredi, des responsables de ces dossiers ont dit croire que ces améliorations à la formation continue feront des médecins de meilleurs professionnels et pourront améliorer l’accès à certains services en région. Et, selon eux, ultimement, ce sont les patients qui en bénéficieront, affirment-ils.