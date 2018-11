OTTAWA — Ce sont les conservateurs de Doug Ford qui ont pris la décision controversée de couper dans les services aux francophones, mais ce sont les conservateurs d’Andrew Scheer qui encaissent les attaques des libéraux à Ottawa.

La ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly, s’est attiré les foudres de plusieurs députés de l’opposition officielle. On l’a accusée d’exploiter l’enjeu à des fins partisanes en cherchant à faire porter l’odieux de l’annonce au leader fédéral.

«Doug Ford, l’allié d’Andrew Scheer, vient d’éliminer le projet de l’Université de l’Ontario français et le Commissariat aux services en français. (…) M. Scheer, allez-vous vous tenir debout et défendre les francophones face à M. Ford?», a-t-elle réagi jeudi.

Le député Alupa Clarke a sévèrement critiqué le comportement de la ministre, l’accusant de faire des «raccourcis intellectuels» et de «s’attaquer à la mauvaise personne» plutôt que de travailler de manière «positive et constructive» avec le gouvernement Ford.

De son côté, le chef de cabinet du chef Scheer, Marc-André Leclerc, a écrit jeudi sur Twitter que «comme fier bleuet du Lac-Saint-Jean», il était «très heureux de servir un chef» qui «défend et travaille pour tous les francophones à travers le pays».

«Votre attaque est de la basse politique, qui n’est pas à la hauteur de votre fonction», a-t-il écrit à l’intention de la ministre Joly.

Le premier ministre Ford a provoqué la colère de la communauté franco-ontarienne en annonçant discrètement, jeudi, dans son énoncé économique automnal, l’abandon du projet d’université francophone à Toronto et l’abolition du Commissariat aux services en français de l’Ontario.

Le commissaire François Boileau a de la «misère à comprendre» la décision du gouvernement progressiste-conservateur. «Si on parle d’efficience, on ne m’a pas démontré que c’était une décision basée là-dessus. Je ne vois pas en quoi ça va être plus efficient», a-t-il exposé.

Le commissaire a précisé avoir été informé de la décision gouvernementale une trentaine de minutes avant l’annonce.

La ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney, n’était pas à l’Assemblée législative pour l’annonce, jeudi. Elle se trouvait vendredi à Terre-Neuve-et-Labrador pour une rencontre fédérale-provinciale des ministres de la Justice et de la Sécurité publique.

Son bureau n’avait pas répondu à la demande d’entrevue de La Presse canadienne au moment de publier ces lignes, vendredi après-midi.