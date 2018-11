OTTAWA — Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a publié mercredi son Énoncé économique de l’automne, présenté comme la réponse du gouvernement canadien aux défis posés à la concurrence par la réforme fiscale au sud de la frontière. En voici les points saillants:

— les nouvelles mesures pour stimuler les investissements au Canada coûteront 17,1G$ sur cinq ans, dont près du tiers pendant l’exercice 2019-2020;

— les déficits ne commenceront pas à baisser avant 2021-2022; Ottawa s’attend à un déficit de 18,1G$ au cours du présent exercice et de 19,6G$ l’an prochain;

— le fardeau de la dette publique, mesuré par le ratio de la dette brute au PIB, devrait s’élever à 30,9% au cours de l’exercice, avant de diminuer progressivement pour atteindre 28,5% en 2023-2024;

— le déficit mensuel était de 1,4G$ en septembre, comparativement à 3,3G$ l’an dernier. Depuis le début de l’exercice (avril à septembre), Ottawa affiche un excédent de 1,2G$, comparativement à un déficit de 6,2G$ pour la même période l’an dernier;

— le gouvernement croit que les nouvelles dépenses n’alourdiront pas davantage les déficits parce qu’une économie vigoureuse augmentera ses recettes fiscales de 22G$ au cours des cinq prochaines années par rapport aux prévisions du budget de février;

— de nouveaux incitatifs fiscaux pour encourager les investissements au Canada atteindront 14G$ sur cinq ans. Les mesures consistent notamment à permettre à certains fabricants et aux technologies vertes d’amortir immédiatement leurs dépenses en immobilisation;

— Ottawa investit 800M$ supplémentaires sur cinq ans dans son Fonds stratégique pour l’innovation, afin de stimuler les investissements dans l’ensemble de l’économie; l’industrie forestière recevra 100M$;

— le gouvernement fédéral met en place une stratégie de diversification des exportations visant à augmenter de 50% d’ici 2025 les ventes vers les pays autres que les États-Unis;

— le secteur journalistique canadien obtient un coup de pouce fédéral grâce à un ensemble d’incitatifs fiscaux estimés à 600M$ sur cinq ans, notamment des crédits d’impôt liés à l’embauche et aux abonnements. Les médias pourront aussi devenir des organismes de bienfaisance et remettre des reçus pour fins d’impôt;

— un nouveau fonds à vocation sociale permettra aux organismes de charité ou sans but lucratif de financer de nouveaux projets. Ottawa dégagera 755M$ sur 10 ans dans l’espoir de générer une activité économique de 2G$ et de créer jusqu’à 100 000 emplois;

— la réglementation, la bureaucratie et les irritants au commerce intérieur feront l’objet d’une réforme, alors qu’Ottawa souhaite collaborer avec les provinces pour rationaliser et harmoniser les exigences commerciales dans l’ensemble du pays;

— Ottawa consacrera environ 49M$ par an au rétablissement des stocks de poisson sauvage, et à la création de fonds pour la pêche au Québec et en Colombie-Britannique;

— le financement accordé à Nutrition Nord Canada sera augmenté de 13M$ par an, afin de réduire le coût des aliments dans le Nord et de réduire les dépenses liées à la chasse et la cueillette traditionnelles.