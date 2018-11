FREDERICTON — Un homme de Fredericton accusé d’avoir tué deux policiers et deux civils lors d’une fusillade en août devra subir une évaluation psychologique pour déterminer s’il est apte à subir un procès.

Matthew Raymond est accusé du meurtre au premier degré des agents Sara Burns et Robb Costello, et des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright. Les faits se sont déroulés le 10 août devant un immeuble à appartements situé dans le nord de Fredericton.

Raymond aurait tiré depuis la fenêtre de son logement avec une arme longue, abattant les deux civils pendant qu’ils plaçaient leurs bagages dans une voiture en prévision d’un voyage et les deux policiers alors qu’ils arrivaient sur les lieux.

Le juge de la cour provinciale Julian Dickson a imposé une ordonnance de non-publication pour tous les renseignements et arguments relatifs à la demande d’évaluation psychologique.

Lors de l’audience de mercredi, Matthew Raymond est resté assis calmement, hochant occasionnellement de la tête pour reconnaître qu’il était d’accord avec les propos de son avocate, Alison Ménard.

L’affaire sera de retour en cour le 4 décembre.