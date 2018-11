Près d’une centaine de travailleurs d’Hydro-Québec ont pu quitter jeudi matin le chantier de La Romaine 4 sur la Côte-Nord, dont l’accès est bloqué par les Innus de Nutashkuan depuis mercredi matin.

Une rencontre est prévue vendredi matin entre les représentants autochtones et la direction de la société d’État, mais à moins d’un déblocage à ce moment, Hydro-Québec n’aura d’autre choix que de poursuivre l’évacuation de ses travailleurs puisque ceux qui doivent les remplacer ne pourront accéder au chantier.

De plus, il ne serait pas possible de maintenir un nombre élevé d’employés de toute façon puisque les manifestants empêchent le passage du ravitaillement en matière de nourriture, d’essence et d’équipement.

Hydro-Québec a confirmé jeudi à La Presse canadienne qu’au rythme prévu de rotation des travailleurs, le chantier sera «démobilisé» à compter du week-end et qu’on n’y maintiendra que des activités minimales d’entretien.

Par ailleurs, la société d’État ne cache pas son inquiétude face à la présence d’armes au sein des Autochtones qui ont érigé la barricade.

Un porte-parole de la communauté innue a confirmé jeudi matin que des armes se trouvaient sur place, précisant toutefois que celles-ci sont là «pour une chasse communautaire» décidée par les dirigeants de la communauté et que tout autre usage avait été formellement interdit par le conseil de bande et les aînés.

Rejoint sur place par La Presse canadienne, un porte-parole de la Sûreté du Québec a précisé que le tout se déroulait dans le calme et sans animosité.

Le litige concerne surtout la coupe de bois autour du réservoir, que les Innus voudraient renégocier.

La question avait déjà fait l’objet d’une première renégociation à la suite de l’érection d’un autre barrage en 2015.

Les Innus réclament d’étendre la coupe plus profondément sur les parois de la vallée, ce qui leur fournirait davantage de travail que ce qui avait été renégocié en 2015.

L’évacuation du chantier, si elle devait se compléter, représenterait une dépense imprévue de 250 000 $ par jour pour Hydro-Québec à compter du moment où les travaux seraient complètement interrompus, soit à compter du week-end.

Plus encore, cela signifierait une perte de salaire pour quelque 750 employés d’Hydro, dont la moitié proviennent de la Côte-Nord et cinq pour cent, soit près d’une quarantaine, sont autochtones.