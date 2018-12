MONTRÉAL — Offrir un congé de taxes, du transport gratuit, l’accès à des équipements publics, les municipalités peuvent agir concrètement de nombreuses manières pour aider les maisons d’hébergement et contrer la violence conjugale sur leur territoire.

Depuis deux ans, la campagne Municipalités alliées contre la violence conjugale a réussi à rassembler 370 municipalités dans 16 régions du Québec. Elles se sont toutes engagées par l’adoption d’une résolution, mais elles sont maintenant appelées à passer à l’action.

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale cherche aussi à rejoindre les autres localités, alors que selon le décret de population 2018 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation on compte 1108 villes, villages, municipalités ou cantons au Québec.

La présidente du regroupement, Chantal Arseneault, souligne que chaque dépense que peut éviter une maison d’hébergement se traduit par des services supplémentaires aux femmes.

Elle plaide aussi pour une plus grande sensibilisation à la violence psychologique et verbale qui demeure «très tolérée et peu dénoncée» contrairement à la violence physique qui aujourd’hui est clairement socialement inacceptable.

Mme Arseneault invite aussi les municipalités à prendre le temps d’échanger avec les maisons d’hébergement sur leur territoire pour discuter des enjeux particuliers de leur localité et mieux prévenir la violence conjugale.

—

Des milliers de victimes chaque année

L’an dernier, les maisons pour femmes victimes de violence conjugale ont accueilli:

2700 femmes

1200 enfants

Selon des données de 2015 du ministère de la Sécurité publique du Québec:

19 406 infractions contre la personne dans un contexte conjugal

30,2 pour cent de tous les crimes commis envers la personne