MONTRÉAL — Le premier ministre Justin Trudeau affirme que son gouvernement réfléchit présentement sur l’adoption de mesures visant à resserrer le contrôle des armes de poing et des armes d’assaut au Canada.

En entrevue jeudi à la station radiophonique 98,5FM, de Montréal, le chef du gouvernement canadien a estimé que la violence actuellement liée à l’usage de ces deux types d’arme à feu au pays était inacceptable.

Il a précisé qu’il tenait au moins à des mesures limitant davantage l’accès à ces armes, mais il n’a pas exclu l’interdiction de leur possession au Canada, sauf pour les personnes autorisées, comme les agents de police.

Un peu plus tôt à la même station radiophonique, le chroniqueur Bernard Drainville avait soutenu que le gouvernement du Canada procédait présentement à des consultations et qu’une décision serait probablement annoncée après Noël. Il a dit ignorer si un droit serait reconnu aux Canadiens qui possèdent déjà de telles armes à feu.

Le projet de loi C-71, qui modifie certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, a été soumis à l’examen du Sénat.

Ce projet de loi a plusieurs objectifs: améliorer les vérifications d’antécédents pour les individus cherchant à acquérir des armes à feu, supprimer la vérification uniquement sur les cinq dernières années précédant la demande de permis, accroître les vérifications d’antécédents et l’efficacité du système de délivrance de permis, et contraindre les détaillants à conserver des registres appropriés de leurs inventaires et des ventes.

Il est donc plausible de croire que la réflexion actuelle du gouvernement du Canada pourrait accoucher de mesures supplémentaires à celles prévues dans le projet de loi C-71.