MONTRÉAL — Tout prestataire d’aide sociale qui ne peut travailler aura droit à un répit important dès le 1er janvier prochain.

La prestation d’une personne seule présentant des contraintes sévères à l’emploi, qui est actuellement de 1035 $ par mois,augmentera de 72 $sur une base mensuelle et ce, dès le début de l’année 2019.

Cette hausse continuera de croître graduellement pour atteindre 367 $ par mois dans cinq ans.

Le ministre québécois du Travail, de l‘Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé, mercredi, la mise en oeuvre des éléments-phares du Plan d’action sur l’intégration économique et la participation sociale qui avait étéélaboré par l’ancien gouvernement libéral et qui avait reçu l’appui unanime des parlementaires provinciaux.

L’augmentation de la prestation — qui vise 84 000 personnes — représente un investissement d’un peu plus d’un milliard de dollarsjusqu’en 2023.

Par ailleurs, les prestations de base de l’aide sociale, ainsi que les allocations liées au programme Objectif Emploi seront également rehaussées, mais ces augmentations n’ont pas été chiffrées pour l’instant.

Le ministre Boulet a, toutefois, précisé que les pénalités imposées aux prestataires qui refusent de participer aux mesures de recherche d’emploi et d’intégration au marché du travail seront maintenues. Par contre, il a soutenu que seulement une vingtaine de cas d’imposition de pénalité ont été recensés par son ministère et que ces situations ont toutes été corrigées.

La prestation de base pour les bénéficiaires d’aide sociale seuls et aptes à l’emploi est de 648 $ par mois et la pénalité pour un refus de participer à ces mesures est de 224 $. En contrepartie, le simple fait d’y participer donne droit à une allocation supplémentaire de 165 $ par mois.