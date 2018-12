OTTAWA — Les résidants du chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle pourront recevoir jusqu’à 25 000 $ en compensation pour les désagréments qu’ils ont vécus à cause de l’arrivée des demandeurs d’asile.

Le gouvernement fédéral leur remettra un montant plus ou moins élevé, selon la proximité de leur domicile avec la frontière canado-américaine. Plus un citoyen habite proche, plus son quotidien a été perturbé, donc plus il recevra d’argent.

Les fonctionnaires ont divisé le secteur en trois zones: les ménages de la zone A pourront obtenir un montant forfaitaire de 25 000 $, ceux de la zone B une somme de 10 000 $ et deux de la zone C recevront 2500 $.

Selon le ministère fédéral de l’Immigration, quelque 16 000 demandeurs d’asile ont traversé la frontière canado-américaine de façon irrégulière par le Québec depuis janvier. En 2017, ce sont près de 19 000 migrants ont été interceptés par la GRC après avoir traversé sur le territoire québécois.