Toyota rappelle environ 70 000 véhicules en Amérique du Nord pour remplacer des dispositifs d’airbags Takata défectueux.

Le rappel concerne les modèles Corolla de 2003 à 2005, Sequoia de 2002 à 2005, Tundra de 2003 à 2005 et Lexus SC de 2002 à 2005.

C’est le dernier d’une série de rappels majeurs impliquant plus de 100 millions de gonfleurs Takata dans le monde. Une exposition prolongée à une forte humidité et à la chaleur peut entraîner l’explosion des airbags et causer de graves blessures aux conducteurs, ainsi qu’aux passagers.

Au moins 23 décès causés par des airbags Takata défectueux ont été rapportés.

Le rappel concerne environ 5 469 véhicules au Canada et 65 000 aux États-Unis.

Toyota souligne que les propriétaires des voitures concernées seront contactés au début de l’année prochaine.