VAL-D’OR, Qc — La 38e et dernière semaine d’audiences de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec s’achève vendredi, à Val-d’Or.

Le président de la Commission, Jacques Viens, entend en cette dernière journée des représentants du Grand Conseil des Cris, un négociateur des relations entre les Cris et le gouvernement du Québec, Daniel Saint-Amour, directeur-général du Conseil Cri des services de santé et services sociaux de la Baie James et Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec.

Les propos de Mme Michel promettent de susciter l’attention. Ce sont des reproches de femmes autochtones adressés à la Sûreté du Québec (SQ) qui ont été à l’origine de la création de la Commission, en décembre 2016.

D’ailleurs, jeudi, l’avocate Wina Sioui, qui représente l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), a exprimé ce sentiment en affirmant que la SQ avait fréquemment démontré qu’elle était fermée comme une huître et en ajoutant que le corps policier refusait de reconnaître et de s’excuser pour quoi que ce soit.

Le rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec ne sera pas déposé avant plusieurs mois.