OTTAWA — La Cour suprême du Canada vient d’infirmer une loi dont l’objectif était de forcer les individus, qui avaient été condamnés pour des délits mineurs, à payer automatiquement une suramende compensatoire fédérale.

Cette pénalité pécunière était imposée directement aux contrevenants à l’étape de la détermination de la peine.

L’argent ainsi recueilli servait à financer des programmes et des services offerts aux victimes d’actes criminels.

Or, le plus haut tribunal du pays a indiqué que la suramende équivalait à une peine cruelle et inusitée.

Dans une décision partagée ayant été rendue vendredi matin, la Cour suprême du Canada a soutenu que cette pénalité exerçait une pression financière indue sur les contrevenants les plus démunis qui étaient exposés à la menace d’être arrêtés et emprisonnés s’ils n’étaient pas en mesure de verser l’argent dû.

La juge Sheilah Martin a fait valoir que les magistrats étaient obligés d’imposer une pénalité universelle qui ne prenait aucunement en considération les moyens financiers des différents contrevenants.

Pour les malfaiteurs les plus démunis devant souvent composer avec des troubles mentaux et diverses dépendances, la suramende correspondait, à son avis, à une punition à la fois «odieuse et intolérable».

La suramende compensatoire fédérale avait été mise en place en 1988.

Cependant, il y a cinq ans, l’ancien gouvernement conservateur avait retiré aux juges la liberté de renoncer à imposer cette pénalité de même que la possibilité de la revoir à la baisse.