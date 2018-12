MONTRÉAL — La 18e Guignolée des médias, qui se poursuit jusqu’au 24 décembre, a permis jusqu’à présent de récolter plus de 2,5 millions $ à travers le Québec.

Il s’agit d’une hausse de 100 000 $ comparativement à l’an dernier.

Cette somme est malgré tout insuffisante pour répondre aux nombreuses demandes d’aide alimentaire.

Au cours de la dernière année, près de la moitié des organismes d’aide alimentaire ont manqué de denrées. Certains ont même dû renvoyer chez eux des gens sans pouvoir leur offrir de nourriture.

Jusqu’au 24 décembre, 340 pharmacies du Groupe Jean Coutu, les 210 supermarchés Maxi et Provigo ainsi que les 55 bureaux du courtier immobilier Via Capitale du Québec accepteront les dons en denrées alimentaires non périssables et en argent. Il est aussi possible d’aider à guignolee.ca ou par texto.

La Guignolée des médias a récolté plus de 37 millions $ et plusieurs dizaines de tonnes de nourriture depuis sa naissance en 2001. Le tout a été distribué à plus de 100 organismes bénéficiaires, dont, à Montréal, Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société Saint-Vincent de Paul.