VANCOUVER — Lorsqu’un de ses grands amis est mort d’une surdose d’opioïdes, seul dans sa chambre, Brandon Bailey a commencé à partager son numéro de cellulaire sur les réseaux sociaux.

Le toxicomane en rémission a un message pour les consommateurs d’opioïdes: si vous vous apprêtez à en prendre, appelez-moi. «Je viendrai vous voir et m’assurerai que vous êtes en sécurité», écrit M. Bailey dans un message Facebook.

Brandon Bailey, qui est aussi membre d’un organisme communautaire à Windsor, en Ontario, déplore la pénurie dans sa ville de services de prévention des surdoses, comme des centres de consommation supervisée. Il souhaiterait aussi que la naloxone, une substance qui permet de stopper l’action des opioïdes, soit rapidement accessible en cas d’urgence, partout au pays. «Nous devons faire quelque chose», lance-t-il.

La crise de surdoses par opioïdes a dévasté de nombreuses communautés au pays; on croit même qu’elle a pu ralentir la hausse de l’espérance de vie au Canada, qui avait pourtant augmenté de trois ans entre 2000 et 2016. Selon les estimations de l’Agence de la santé publique du Canada, les opioïdes ont tué environ 9000 personnes en 18 mois — une moyenne de 500 morts par mois — entre janvier 2016 et juin 2018. Environ 94 pour cent de ces décès étaient considérés comme accidentels et près des trois quarts sont attribuables au puissant opioïde fentanyl.

Mais l’accès aux services de prévention des surdoses varie considérablement selon les régions, ce qui pousse certains militants à affirmer que les chances de survivre à une surdose dépendent beaucoup, au fond, du lieu où l’on habite. Selon Santé Canada, il existe neuf centre de consommation supervisée en Colombie-Britannique, neuf en Ontario, six en Alberta, quatre au Québec — mais aucun ailleurs au Canada.

Les lieux de consommation supervisée permettent aux personnes d’utiliser leurs drogues sous surveillance médicale, avec du matériel stérile. Par ailleurs, plusieurs de ces centres offrent aussi de tester les produits pour déceler une éventuelle contamination au fentanyl, un puissant opioïde synthétique qui peut être mortel lorsqu’il est mélangé à d’autres drogues.

Sarah Blyth, cofondatrice de la Société pour la prévention des surdoses à Vancouver, a déclaré que le jour même de l’entrevue, en décembre, trois personnes qui avaient fait une surdose dans un centre d’injection supervisée avaient survécu parce qu’elles étaient entourées de personnel compétent et bien équipé.

Un révélateur des préjugés

La naloxone est maintenant disponible dans les pharmacies de toutes les provinces et de tous les territoires, à l’exception du Nunavut, selon l’Association des pharmaciens du Canada. L’accès aux trousses gratuites de naloxone à emporter est plus variable: le Québec offre le vaporisateur nasal à toute personne de plus de 14 ans dans les pharmacies, le Nouveau-Brunswick fournit la naloxone à des services de santé et des services sociaux, alors que la Colombie-Britannique l’offre gratuitement à toute personne susceptible de faire une surdose, et à ses proches.

Jordan Westfall, directeur général de l’Association canadienne des utilisateurs de drogues, constate que les zones rurales et les régions isolées sont particulièrement mal desservies par ces programmes de prévention. Il estime que le manque d’éducation et de volonté politique a été le principal obstacle à la prévention des décès par surdose. Car contrairement à d’autres décisions politiques en matière de soins de santé, qui reposent sur des données probantes, les sites de consommation supervisée sont généralement soumis à la consultation publique, rappelle-t-il.

«C’est une sorte de métaphore de la façon dont nous traitons les soins à donner aux utilisateurs de drogues, qui sont stigmatisés par la société», croit M. Westfall. Le travailleur communautaire soutient même qu’on pourrait réduire encore plus les risques en fournissant aux usagers un approvisionnement sans danger, puisque de nombreux décès semblent liés à des drogues «coupées» au fentanyl. «Personne n’a peur de mourir en prenant une gorgée de bière: nous devons assurer la même sécurité à tous les citoyens qui consomment de la drogue dans les rues», selon lui.

Le quartier Downtown Eastside de Vancouver a été au centre de la crise de surdoses en Colombie-Britannique; c’est également là que se trouvent certains des services de prévention les plus accessibles. Afin de prévenir les surdoses, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, a demandé le mois dernier de créer un endroit où les toxicomanes pourraient se procurer des opioïdes sans danger.

Des interventions ciblées

Rebecca Jesseman, directrice des politiques au Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, explique que si les services varient d’une région à l’autre, c’est aussi parce que les problèmes varient géographiquement. La crise des opioïdes est plus prononcée en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, tandis que le Manitoba et la Saskatchewan sont davantage préoccupés par la lutte contre la méthamphétamine.

«Nous devons donc réagir d’une manière spécifique au contexte local», soutient-elle. Le gouvernement fédéral affecte d’ailleurs les fonds en fonction de la gravité de la crise des opioïdes et de la taille de la population dans chaque province ou territoire. Par ailleurs, Mme Jesseman indique que les unités mobiles ont commencé à fournir un soutien aux communautés privées de services permanents de prévention.

Mais au-delà des écarts régionaux, dit-elle, ces services ne répondent souvent pas aux besoins de l’individu, notamment en ce qui concerne la langue, le sexe, l’âge et la culture. «Le système considère souvent les gens qui ont besoin d’aide comme des personnes qui résistent aux traitements, plutôt que d’examiner ce qui ne va pas avec le système et de trouver comment on pourrait répondre à leurs besoins spécifiques.»

«Nous n’accepterions pas de tels écarts de qualité et de disponibilité de services pour des problèmes de santé tels que le cancer, le diabète et les maladies cardiaques. Alors, pourquoi est-ce la norme en matière de toxicomanie?»