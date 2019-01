MONTRÉAL — Alors que la province de Terre-Neuve-et-Labrador devrait recevoir jusqu’à 40 centimètres de neige dimanche et lundi, le Québec ne sera pas épargné en début de semaine, mais à un degré moindre.

Des systèmes dépressionnaires en provenance de l’Alberta et du sud des États-Unis se combineront au dessus du Québec dans la nuit de lundi à mardi.

Dépendant des régions, la tempête devrait laisser entre 10 et 15 centimètres de neige, selon MétéoMédia.

Les déplacements sur les routes risquent d’être compliqués dans l’ouest et le sud de la province mardi matin. Des rafales de vent souffleront à plus de 50 km/h, ce qui pourrait provoquer de la poudrerie et réduire la visibilité.

Les précipitations se déplaceront graduellement vers l’est dans la journée de mardi.