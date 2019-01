Le chauffeur du camion impliqué dans l’accident ayant causé la mort de plusieurs membres de l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre lui.

Jaskirat Singh Sidhu a comparu mardi devant un tribunal de Melfort, en Saskatchewan.

Seize personnes ont perdu la vie et 13 joueurs ont été blessés lorsque le camion conduit par M. Sidhu et l’autobus des Broncos sont entrés en collision dans une région rurale de la Saskatchewan, en avril dernier.

M. Sidhu a été inculpé de 16 chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort et de 13 chefs de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.

Les Broncos se rendaient disputer un match éliminatoire dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan lorsque leur autobus et le camion de M. Sidhu sont entrés en collision non loin de Tisdale, en Saskatchewan.

«Je plaide coupable, votre honneur», a déclaré le chauffeur, vêtu d’un habit noir, d’une chemise blanche et d’une cravate.

La Couronne a déclaré qu’elle pourrait avoir besoin de cinq jours pour déterminer la peine. L’affaire a été remise au 28 janvier.

L’avocat de M. Sidhu, Mark Brayford, a déclaré que davantage d’éléments de preuve devaient encore être remis à la défense, mais que son client voulait plaider coupable afin d’éviter tout délai supplémentaire.

L’autobus se dirigeait vers le nord sur l’autoroute 35 et le semi-remorque se dirigeait vers l’ouest sur l’autoroute 335, sur laquelle se trouve un panneau d’arrêt.

Un examen de la sécurité du carrefour rural effectué par une firme-conseil pour le gouvernement de la Saskatchewan a été publié le mois dernier. On y indique que les lignes de visibilité posent problème à cet endroit.

Des arbres, principalement sur des propriétés privées, obstruent la vue des automobilistes venant du sud et de l’est — les mêmes directions empruntées par l’autobus et la semi-remorque lors de la collision, a indiqué la firme.

Le rapport recommande de négocier avec les propriétaires pour enlever les arbres et suggère d’installer des panneaux plus grands et d’inscrire «Stop» et «Stop Ahead» («arrêt» et «arrêt devant») sur la chaussée.

Les auteurs du rapport ont déterminé que six collisions s’étaient produites à l’intersection entre 1990 et 2017 et que 14 autres ont eu lieu sur des routes à proximité.

Une de ces collisions a été mortelle. En 1997, six personnes ont été tuées lorsqu’une camionnette allant vers l’est n’a pas réussi à s’arrêter sur l’autoroute 335 et a été touchée par un semi-remorque qui se dirigeait vers le sud.

Le gouvernement de la Saskatchewan a de plus ajouté en décembre une formation obligatoire pour les chauffeurs de semi-remorques. À partir de mars, les conducteurs souhaitant obtenir un permis commercial de classe 1 devront suivre au moins 121,5 heures de formation.

Le propriétaire de l’entreprise de camionnage de Calgary qui a embauché M. Singh a également été accusé après l’accident.

Sukhmander Singh, du groupe Adesh Deol Trucking, fait face à huit chefs d’accusation pour non-conformité aux réglementations de sécurité fédérales et provinciales.