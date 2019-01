QUÉBEC — Ce sont finalement six personnes qui ont été arrêtées à propos de la violente agression subie par un homme et une femme, jeudi matin, dans une résidence de la rue Père-Arnaud dans la Basse-Ville de Québec.

Jeudi, peu après l’entrée par effraction dans le domicile, quatre hommes avaient été arrêtés dans les environs. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) confirme vendredi que plus tard, deux femmes âgées de 26 et de 32 ans ont aussi été arrêtées pour la même affaire.

Les six personnes ont ensuite été remises en liberté sous conditions et sous promesse de comparaître au tribunal à une date ultérieure. Selon le SPVQ, elles pourraient être accusées de complot, d’agression armée, de vol qualifié, d’introduction par effraction et de séquestration.

Lors des événements, les deux occupants ont été blessés, mais on ne craint pas pour leur vie.

Les policiers de Québec ont été alertés peu avant 8h00 de l’incident à la suite d’un appel logé au 9-1-1.