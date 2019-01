VARENNES, Qc — Les citoyens d’une dizaine de municipalités éparpillées à travers la province auront bientôt accès à des véhicules électriques offerts en autopartage par leur municipalité.

Ces résidants viendront ainsi se joindre à ceux de six autres municipalités qui participent déjà depuis mai 2017 au projet-pilote SAUVéR, l’acronyme du Système d’autopartage avec véhicule électrique en région.

Cependant, l’extension du projet annoncée lundi ajoute un volet, soit l’installation dans les dix municipalités concernées de stations-service électriques pour l’ensemble des propriétaires de véhicules électriques.

La logique du projet est fort simple: les véhicules des flottes municipales sont souvent sous-utilisés, alors qu’un véhicule sur cinq est utilisé moins de trois heures et demie par jour et près de neuf déplacements sur 10 sont de moins de 40km.

Les municipalités mettront donc les véhicules à la disposition des citoyens en dehors des heures ouvrables, soit les soirs et fins de semaine, pour un tarif s’approchant de celui des autres services d’autopartage, soit aux environs de 7$ l’heure.

Les municipalités participantes y voient une solution gagnante à tous points de vue, soit par une réduction des frais d’utilisation des véhicules, une réduction des GES de leurs flottes, une optimisation de l’utilisation de leurs véhicules et l’accès à un service d’autopartage dans des régions où il y a peu ou pas de transport en commun ou de taxis.

Les municipalités participantes se partageront une enveloppe de 750 000$ provenant du programme Municipalités pour l’innovation climatique, administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et financé par le gouvernement fédéral. L’argent servira à financer l’achat d’un véhicule électrique et l’aménagement de la station-service dans chacune des municipalités.

En procédant à l’annonce, lundi à Varennes, en Montérégie, l’une des villes participantes, le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, et la présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Vicky-May Hamm, ont également annoncé une autre subvention de 750 000$ dans le cadre du même programme, destinée celle-là à la ville de Rivière-du-Loup.

Dans ce cas, il s’agit d’une intervention très concrète liée aux changements climatiques et qui vise une adaptation du réseau d’aqueduc et d’égout qui ne suffit plus à résister aux débordements lors de pluies intenses de plus en plus fréquentes.

_____

Nouvelles municipalités ajoutées au projet SAUVéR:

Carleton-sur-Mer (Gaspésie)

Îles-de-la-Madeleine

Maniwaki (Outaouais)

Mercier (Montérégie)

MRC Pontiac (Outaouais)

Saint-Charles-sur-le-Richelieu (Montérégie)

Saint-Constant (Montérégie)

Saint-Fulgence (Saguenay)

Saint-Siméon (Charlevoix)

Varennes (Montérégie)

Municipalités participantes au projet SAUVéR depuis mai 2017: