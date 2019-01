MONTRÉAL — Des députées des quatre principaux partis politiques provinciaux, dont la ministre de la Justice, se rencontrent lundi pour réfléchir à des moyens d’améliorer le traitement des plaintes d’agression sexuelle dans le système de justice.

Un porte-parole de la ministre de la Justice, Sonia LeBel, a indiqué que les participantes tenteront de trouver des façons pour mieux soutenir les victimes d’agression sexuelle qui portent plainte.

Certains ont suggéré d’instaurer un tribunal spécial pour les cas d’agression sexuelle. Le premier ministre François Legault dit être ouvert à l’idée.

Mis à part Mme LeBel, la libérale Hélène David, la péquiste Véronique Hivon et la solidaire Christine Labrie seront présentes à la rencontre qui se déroule lundi après-midi au Palais de justice de Montréal.

Selon la professeure de droit à l’Université McGill Angela Campbell, un tribunal spécial — comparable à ce qui existe ailleurs au Canada pour les dossiers de violence conjugale — serait un moyen d’améliorer le système.

Les cas d’agression sexuelle contre les femmes demeurent élevés, mais dans un grand nombre de cas, les crimes ne sont pas signalés ou restent impunis, a-t-elle ajouté.

Mme Campbell souligne toutefois qu’un tribunal spécial ne diminuerait pas le fardeau de la preuve nécessaire pour condamner quelqu’un. L’idée serait de donner aux victimes un plus grand rôle dans le processus juridique et de mieux former les juges, les procureurs, ainsi que les autres employés de la cour sur la réalité des agressions sexuelles.