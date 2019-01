OTTAWA — Personne ne s’attendrait à apercevoir le premier ministre Justin Trudeau sur une route rurale du centre du Kentucky.

Et il y a de fortes chances que beaucoup de gens qui passent par l’intersection des rues Mammoth Cave et Old Mammoth Cave ne remarquent même pas qu’il s’y trouve.

Mais là, sur le côté droit de la route, à environ deux heures au sud de Louisville, à la lisière d’un parc national, se trouve un panneau publicitaire géant annonçant les activités à proximité de canot et de kayak de Mammoth Cave. Et la photo sur le panneau d’affichage d’une famille souriante de quatre personnes dans un canot représente clairement le premier ministre canadien, son épouse, Sophie Grégoire, et leurs deux aînés, Xavier et Ella-Grace.

Ils sont dans un canot rouge, tous vêtus de gilets de sauvetage, et Sophie et Ella-Grace font signe de la main.

Un appel à Mammoth Cave Canoe and Kayak n’a pas obtenu de réponse mercredi, mais un homme propriétaire d’une entreprise de location de chalets située en face du panneau d’affichage a confirmé son existence. Il a indiqué ne pas l’avoir examiné de si près auparavant et a été surpris d’apprendre que M. Trudeau y figurait.

La photo du panneau d’affichage n’était pas là en juin 2015, lorsque Google a capturé une image de l’endroit pour sa page Google Street View. Mais elle s’y trouve depuis au moins 2016, quand un fin observateur sur Facebook a repéré la pancarte et en a fait mention en français.

Une autre personne a fait mention du panneau d’affichage sur Twitter en juin dernier.

L’histoire a semblé prendre encore plus de corps mercredi après qu’un utilisateur de Reddit eut publié une photo du panneau publicitaire intitulée: «Avez-vous déjà entendu parler de notre panneau publicitaire Trudeau dans le Kentucky? Nous n’avons pas encore tout à fait appris à ne pas voler des photos sur internet.»

Cela a incité M. Trudeau à donner une réponse sur Twitter. «Soit dit en passant: cette photo a été prise au Yukon en 2013. Un magnifique coin de pays à explorer. #ExplorezLeYukon», a-t-il indiqué.

M. Trudeau avait lui-même relayé la photo sur Twitter en août 2013, lorsqu’il avait annoncé que son épouse et lui attendaient leur troisième enfant.

«Ravi de vous faire savoir que nous aurons besoin d’une place supplémentaire dans notre canot: Sophie est enceinte!», avait-il écrit, plus de deux ans avant de devenir premier ministre.

En ce qui a trait à l’utilisation non désirée de photos de politiciens par des publicitaires, M. Trudeau est tout de même présenté sous un jour un peu plus flatteur que le député fédéral conservateur Michael Chong.

En 2017, une Canadienne avait en effet remarqué qu’une photo de M. Chong était utilisée sur une affiche au Guatemala faisant la publicité de salles de bains hygiéniques.