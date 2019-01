MONTRÉAL — Le Conseil du patronat du Québec (CQP) célèbre en ce 20 janvier son 50e anniversaire de création.

Le 20 janvier 1969, une poignée de chefs d’entreprises et d’associations sectorielles du Québec se réunissaient pour jeter les bases du CPQ.

L’organisme a alors été fondé, et il se consacre depuis à créer «les meilleures conditions possibles» pour les entreprises québécoises.

L’actuel président-directeur-général, Yves-Thomas Dorval, explique que, 50 ans plus tard, l’idée maîtresse qui anime toujours le CPQ est que les employeurs du Québec puissent compter sur une représentation crédible, rigoureuse et pertinente auprès des gouvernements, et dans l’espace public et médiatique.

«Le CPQ incarne depuis toutes ces années la voix des employeurs du Québec qui ont choisi de s’allier pour la prospérité», précise M. Dorval.

Il rappelle que les dossiers défendus par le CPQ sont toujours d’actualité et touchent tous les Québécois, dans toutes les régions du Québec, dont les politiques de main-d’oeuvre, les finances publiques, la réglementation du travail et la lutte aux changements climatiques.

Le CPQ soulignera ses 50 ans avec la tenue de plusieurs activités au cours des prochains mois.