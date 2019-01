À l’approche de la journée «Bell Cause pour la cause», mercredi, le géant canadien des télécommunications espère franchir le cap des 100M$ en dons à des programmes de santé mentale.

Depuis le début de la campagne en 2011, Bell a versé plus de 93,4M$, dont 50M$ avaient été affectés pour lancer l’initiative.

Mercredi, l’entreprise versera cinq cents pour chaque «interaction», ce qui comprend les visionnements de sa vidéo sur les réseaux sociaux, l’utilisation de son filtre Snapchat, de même que l’utilisation du mot-clic et de l’emoji #BellCause sur Twitter. Les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell pourront également participer avec chaque appel et message texte, sans frais supplémentaires.

L’an dernier, la journée «Bell Cause pour la cause» a enregistré 139 millions d’interactions et a fait don de 6,9M$, rapporte Martine Turcotte, présidente, direction du Québec.

«On voit tellement des beaux messages qui sont échangés cette journée-là, souligne-t-elle. Moi, je passe la journée à regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c’est fantastique!»

«C’est un beau clin d’oeil qu’on envoie en soutien aux personnes qui souffrent d’un problème de santé mentale, mais aussi à leurs proches, aux bénévoles, aux intervenants dans le domaine», soutient Mme Turcotte, en insistant sur l’importance de lutter contre la stigmatisation.

Pour ce faire, la titulaire de la Chaire de recherche Bell sur la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation de l’Université Queen’s, Heather Stuart, recommande de se renseigner sur la maladie mentale, de lancer le dialogue tout en choisissant les bons mots pour en parler, de poser des petits gestes de bonté et de faire preuve d’écoute.