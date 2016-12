Toujours très engagé politiquement, George Clooney prépare un film sur les casques blancs, un groupe de sauveteurs civils qui interviennent en Syrie après les bombardements pour secourir le plus de victimes possible dans les décombres.

Ce film sera une adaptation du documentaire produit par Netflix The White Helmets (Les casques blancs) réalisé par Orlando von Einsiedel et pressenti pour obtenir une nomination aux Oscars. George Clooney et son associé Grant Heslov, qui sont à la tête de la boîte de production Smokehouse Pictures, cherchent actuellement un scénariste.

Les casques blancs font partie de la défense civile syrienne, une organisation fondée en 2013 qui regroupe des bénévoles intervenant dans les villes et villages touchés par la guerre qui fait rage dans leur pays. Ces sauveteurs non armés tentent de répondre le plus vite possible aux frappes aériennes de l’armée de Bachar el-Assad en retirant les victimes des décombres des bâtiments touchés.

Les casques blancs sont environ 3000 et auraient sauvé plus de 60 000 personnes. Cent cinquante d’entre eux ont trouvé la mort dans leurs interventions.