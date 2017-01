Le comptable, chroniqueur et auteur Pierre-Yves McSween animera une émission de télévision sur les finances à Télé-Québec dès septembre, a-t-on appris dimanche à Tout le monde en parle.

L’animateur Guy A Lepage en a fait la révélation, au grand étonnement du principal intéressé. Un extrait de l’émission pilote a même été diffusé. «Mon producteur [Charles Lafortune] a dit qu’il allait me tuer si j’envoyais ça à quelqu’un. Il faut croire qu’il s’est tué lui-même», a blagué M. McSween quand on lui a appris que son équipe de production avait vendu la mèche.

Télé-Québec a confirmé la nouvelle quelques minutes plus tard sur Twitter.

Pierre-Yves McSween était interviewé à Radio-Canada pour revenir sur la querelle qu’il a eue avec la chroniqueuse de La Presse Nathalie Petrowski sur les déductions fiscales offertes aux artistes. «Si quelqu’un ne m’avait pas attaqué personnellement, je ne serais pas ici ce soir, a-t-il lancé en guise d’introduction. J’ai écrit plus de 100 articles pour le Voir, des dizaines pour La Presse et je n’ai jamais eu le besoin de répliquer à quelqu’un.»

Le comptable s’est défendu de donner des munitions aux «mangeurs d’artistes» avec ses propos sur des avantages fiscaux injustes. «On a perverti mon point», a-t-il dit. Questionné par le comédien Vincent-Guillaume Otis sur le fait que plusieurs artistes gagnent un très petit salaire et qu’ils peuvent donc à peine jouir des avantages fiscaux, Pierre-Yves McSween a persisté à dire que ces déductions n’étaient «pas cohérentes». «Les déductions servent seulement quand on paie de l’impôt, a-t-il souligné. Si on veut les aider, il faut leur donner de l’argent.»

Toutefois, il a nuancé ses propos en disant que les artistes devaient être conscients que leur vie sera «tough». «Quand je rentre à l’école de théâtre, je sais que mes possibilités économiques ne sont pas bonnes», a-t-il expliqué.