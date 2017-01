La vie sourit à Nicky Jam. Parmi les plus récents accomplissements de la star du reggaeton, qui s’apprête à sortir un nouvel album promettant de remporter un solide succès: partager l’écran avec Vin Diesel dans le film d’action xXx: The Return of Xander Cage réalisé par D. J. Caruso. Pas mal, concède-t-il. Pas mal.

Vos chansons se hissent au sommet des palmarès. Votre dernier duo avec Enrique Iglesias, par exemple, El Perdon, a cartonné autant en Amérique latine qu’en Europe. Êtes-vous toujours autant surpris par votre succès?

Le succès que j’obtiens? Oui, bien sûr. J’essaie de ne pas trop me concentrer là-dessus et de garder les pieds sur terre. Ce qui m’aide le plus, c’est, étrangement, de travailler le plus fort possible! Je crois que, lorsqu’on s’installe dans une zone de confort et qu’on se dit qu’on a réussi, on échoue.

Votre nouvel album, Fenix, paraît ce vendredi. Au fil de votre carrière, vous vous êtes fait connaître pour vos multiples collaborations musicales. Quand vous choisissez de travailler avec un artiste, qu’est-ce qui motive votre décision?

Ces dernières année, j’ai eu énormément de chance! Quand j’ai chanté avec Enrique Iglesias, entre autres, mais aussi quand j’ai enregistré une pièce avec le groupe mexicain Maná [intitulée De Pies a Cabeza]. C’était génial de pouvoir collaborer avec ces musiciens légendaires! J’aime ce band depuis que j’ai 12 ans.

«J’ai traversé beaucoup d’épreuves. Mon passé est sombre, intense. C’est pourquoi j’ai du mal à faire confiance aux autres. J’approche chaque inconnu avec une attitude de “étonne-moi”. Ce qui, au final, s’avère souvent… positif! Comme j’imagine toujours que l’autre va me faire de la peine, je suis souvent agréablement surpris que ce ne soit pas le cas!» –Nicky Jam

Sur une autre note, vous avez joué aux côtés de Vin Diesel dans xXx : The Return of Xander Cage, troisième volet de la série. Étiez-vous nerveux?

Bien sûr! N’importe qui l’aurait été! J’étais face à Vin! Ce géant! En plus, je l’ai rencontré le jour du tournage. J’étais bouche bée. Je ne savais pas comment réagir. Une demi-heure plus tard, on a commencé à jouer nos scènes pour la caméra. C’était rapide – et incroyable!

Qu’avez-vous appris de cette expérience?

Eh bien, en ce qui a trait au jeu d’acteur en tant que tel, j’ai compris l’importance de ne pas rester collé au scénario, d’y ajouter des touches personnelles. D’écouter ce que le réalisateur veut… puis de le faire à ma façon.

