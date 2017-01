C’est sans surprise que le film Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, a obtenu le plus de nominations pour le prochain gala des prix Écrans canadiens.

Après avoir obtenu le Grand Prix au Festival de Cannes, le nouveau long métrage de l’enfant prodige du septième art québécois aura la possibilité de repartir avec neuf «oscars canadiens», dont ceux du meilleur film, de la meilleure réalisation et des meilleurs rôles de soutien masculin (Vincent Cassel) et féminin (Nathalie Baye).

Son principal rival est Race, une luxueuse coproduction sur l’athlète Jesse Owens qui met en vedette Jason Sudeikis, Jeremy Irons et William Hurt.

Malgré la présence de mastodontes comme Two Lovers and a Bear de Kim Nguyen et Born to Be Blue avec Ethan Hawke, des œuvres plus confidentielles se sont démarquées. C’est le cas d’Avant les rues de Chloé Leriche et de Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau de Mathieu Denis et Simon Lavoie, qui concourront entre autres dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation.

«C’est toujours le gros cinéma avec la grosse machine qui prend toute la place et c’est génial que ça change.» – Chloé Leriche, réalisatrice d’Avant les rues, un film indépendant qui a obtenu six nominations.

La comédienne trans Gabrielle Tremblay de Ceux qui font les révolutions… est pour sa part finaliste comme interprète féminine dans un rôle de soutien. «C’est un rêve de petite fille, avoue-t-elle. J’avais déjà fait un cours en acting, mais j’étais dans un autre genre. Je n’étais pas à l’aise avec ce que je voyais. C’est comme une revanche sur le fait de ne pas lâcher.»

La section documentaire est particulièrement relevée cette année avec Gulîstan, terre de roses de Zaynê Akyol et Waseskun de Steve Patry. «Même si ce n’est pas toujours représentatif sur le plan des entrées en salle, je pense qu’il y a un engouement pour les sujets forts, maintient Steve Patry. Le documentaire est une forme qui est en ébullition. Ça fusionne de partout.»

Les mauvaises herbes, King Dave, Nelly, Pays et Montréal la blanche sont également en lice.