Chris Messina a participé au tournage de Live by Night, dans lequel il joue le gangster Dion Bartolo. L’homme de 42 ans raconte à Métro comment s’est déroulé le travail avec l’acteur et le réalisateur Ben Affleck.

Chris Messina est un acteur américain ayant une longue carrière à Hollywood. Il a participé à plus de 50 projets au cinéma et à la télévision, ayant notamment travaillé avec Jennifer Aniston dans Cake et Al Pacino dans Manglehorn.

Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Ben Affleck?

La première fois que j’ai rencontré Ben, j’avais déjà lu le roman de Dennis Lehane, dont le film est tiré. Je voulais être prêt. Mais Ben m’a donné le rôle sans même me faire passer d’audition! Ensuite, je me suis préparé pendant presque deux ans. J’ai adoré avoir autant de temps. C’était une expérience inhabituelle pour moi.

Comment décririez-vous le rôle de gangster que vous avez endossé?

Je joue le bras droit du leader de gang incarné par Ben. C’est une amitié épique. Ces deux hommes forment un duo depuis l’enfance. Ce sont des voleurs, la plupart du temps ils commettent des petits crimes. Ils sont comme des frères. Ils font toujours des blagues et se taquinent l’un l’autre. Il y a beaucoup d’amour, de loyauté et de fraternité dans leurs rapports. C’était une aventure formidable avec Ben.

Quelle est la différence entre le réalisateur Ben Affleck et l’acteur Ben Affleck?

J’avais déjà collaboré avec lui dans Argo, en 2012. J’étais tellement impressionné par la façon dont il jonglait avec son travail d’acteur et de réalisateur. Je l’ai fait une fois pour un film indépendant et je peux dire que ce n’est pas facile – je ne sais pas comment il fait! Quand on joue une scène, il est en interaction avec tout le monde. C’est un don.

«Ben Affleck sait comment travailler avec les autres. En retour, les acteurs adorent travailler avec lui.» – Chris Messina, toujours sous le charme de son réalisateur et compagnon à l’écran

Est-ce vrai que vous avez pris du poids pour bien interpréter votre rôle?

Dans le livre, on décrit mon personnage comme étant très robuste. Je me suis dit qu’il fallait donc que je le devienne moi aussi, robuste! Lors du premier test de caméra, Ben a vraiment apprécié le fait que j’aie pris du poids. En plus, la moustache m’allait bien. (Rires)

Quel argument utiliseriez-vous pour inciter le public à aller voir Live by Night?

C’est tout simplement une œuvre très différente, qui réinvente le genre du film de gangsters. En plus, c’est vraiment divertissant, et les personnages sont formidables.

C’est quoi?

Live by Night est une adaptation du roman de Dennis Lehane (Mystic River, Gone, Baby, Gone, Shutter Island). L’histoire se déroule à Boston en 1926. Le fils d’un éminent capitaine de la police refuse de suivre les traces de son père. Il commence à commettre des petits vols et, rapidement, il enchaîne avec des crimes plus graves.

Sa carrière de gangster l’entraînera de Boston à Tampa, puis à Cuba. Ben Affleck a écrit et réalisé le film et il y joue le rôle principal.