Juste la fin du monde (It’s Only the End of the World), de Xavier Dolan, ne fera pas partie des cinq films qui se disputeront le titre de Meilleur film en langue étrangère à la 89e cérémonie des Oscars.

Le film du réalisateur québécois faisait partie des neuf titres qui avaient été présélectionnés, en décembre, pour remporter l’honneur. Ceux-ci avaient été choisis parmi 85 titres.

Les finalistes pour le prix du Meilleur film en langue étrangère sont: Tanna (d’Australie), Land of Mine (du Danemark), Toni Erdmann (d’Allemagne), The Salesman (d’Iran), A Man Called Ove (de Suède).

Juste la fin du monde, qui met en vedette les acteurs français Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Léa Seydoux, Nathalie Baye et Marion Cotillard, avait remporté le Grand Prix du jury du Festival de Cannes, en mai. Il s’agit d’une adaptation d’une pièce de théâtre de l’auteur français Jean-Luc Lagarce.

C’est la troisième fois – après J’ai tué ma mère et Mommy – qu’un film de Xavier Dolan est sélectionné par le Canada pour la course aux Oscars, sans toutefois être choisi parmi les finalistes.

La cérémonie des Oscars 2017 se déroulera le 26 février au Dolby Theater à Hollywood, à Los Angeles. Elle sera animée par Jimmy Kimmel.