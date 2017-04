Quoi de neuf dans l’univers (parallèle) de Damien Robitaille?

Le chanteur lance un nouvel album qui ressemble beaucoup à Omniprésent et à Homme autonome, ses deux derniers opus. Petit plus (ou gros plus, avouons-le): l’ajout de chœurs, de vrais chœurs.

En effet, des voix féminines viennent enjoliver les chansons pimpantes et rythmées de Damien Robitaille sur Univers parallèles. S’il y avait bel et bien des chœurs sur les précédents albums, ceux-ci sont très différents. Avant, c’était le chanteur lui-même qui agissait comme choriste, s’enregistrant à plusieurs reprises pour donner l’effet d’une chorale. «Le fait que ce soit moi qui faisais tous les chœurs, c’était moins chaleureux. Je voulais faire différent, faire plus complet.»

Le gros de l’album, cependant, ce n’est ni la musique ni les voix, mais bien les textes. Celui qu’on a envie de surnommer «le roi de la rime» réussit à créer de belles images avec des mots simples, dans un lexique accessible à tous. Mais la tâche est loin d’être facile. «C’est un défi, c’est très difficile. Il faut que ce soit des rimes intéressantes. Ça me prend beaucoup de temps. Faut que tout soit bien ficelé.»

Il compare son processus d’écriture à un casse-tête. «Dans l’année avant la composition de mes chansons, je vais ramasser plein de morceaux d’idées, des bouts de mélodies, un thème, des phrases. Ensuite, je mets ces morceaux-là ensemble», explique-t-il. Il s’affaire ensuite à tout faire rimer. Pour s’aider, l’auteur-compositeur avoue avoir «plusieurs dictionnaires», dont un dictionnaire de rimes, ouverts devant lui au cours de l’écriture de ses chansons.

Les efforts mis dans ses paroles valent la peine pour la simple et bonne raison que pour lui, «les paroles, c’est la base de tout. Quand tu as des belles paroles, c’est facile de faire de bons arrangements et de les enregistrer après.»

Les paroles sont non seulement belles, mais elles sont aussi vivantes et fringantes, toujours remplies de bonheur et d’espoir. Pourquoi fait-il toujours ce genre de musique? «Ça ne m’intéresse pas d’entendre les gens se plaindre, je n’aime pas les trucs dark. Ce n’est pas agréable.»

«Chanter en anglais n’est pas une priorité pour moi. La seule raison pour laquelle je voudrais chanter en anglais, c’est pour que ma famille anglophone comprenne ce que je chante.» – Damien Robitaille

Franco-Ontarien, oui, mais…

Pour la petite histoire, Damien Robitaille est originaire de Lafontaine, en Ontario. C’est pourquoi on lui colle souvent l’étiquette de «Franco-Ontarien» et c’est ce qu’on utilise (trop souvent) pour le décrire. Le chanteur, qui n’en fait pas de cas, a cependant quelques mots à dire sur cet attribut récurrent. «C’est ce que je suis, mais ce n’est pas tout le monde qui aimerait cette étiquette. Pourquoi Franco-Ontarien? On a perdu le terme «Canadien français», mais moi j’aimais ça. On vient tous de la même place; pourquoi est-ce que j’irais m’isoler et dire que je suis un Franco-Ontarien? Arrêtons de nous limiter. On vient tous de la même famille!»

Et sa famille, à lui, parlait français. «Les premières chansons que j’ai chantées étaient en français. Mon père chantait en français. Mon grand-père jouait de la musique en français.» C’est pourquoi il était tout naturel pour lui de chanter en français. «Je me suis dit c’est une richesse de parler français. C’est ce qui me rend unique, c’est ce qui nous rend uniques.»

Mot de la fin? «Moi, je me définis comme un Canadien-Français asteure.» Et bien voilà!