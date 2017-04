Fast and Furious 7, paru en 2015, a été un des films à atteindre le plateau du milliard de dollars de revenus le plus rapidement. Le nouveau volet de la franchise, The Fate of the Furious, est en salle vendredi. Pour l’occasion, Métro s’est entretenu avec le visage de la série, Vin Diesel.

Est-ce vrai que le nouveau film est plus sombre que les précédents?

Je crois que oui. Mon personnage vit constamment un conflit intérieur. Il penche vers la noirceur, vers la négativité. Il traîne un bagage émotionnel accumulé pendant le septième film. Il a moins de cœur. Il agit davantage de sang-froid. L’ambiance est vraiment plus sombre.

Quel élément établi de la franchise a été le plus difficile à conserver dans ce nouveau volet?

Letty, le personnage de Michelle Rodriguez. Tout le monde la croyait morte, incluant les producteurs. Ç’a été un combat pour la garder. À mon avis, elle est la pierre d’assise de toutes les relations qu’entretiennent les personnages de la franchise entre eux.

Vous êtes la tête d’affiche de la franchise. Est-ce que le tournage d’un nouveau volet vous rend nerveux?

Vous n’êtes jamais au centre de tout, car ce sont des films d’action, avec des combats et des scènes de poursuites. Ça ne nuit pas de suivre des cours de conduite et d’apprendre quelques nouveaux trucs pour être capable de faire ce que le réalisateur demande. Il faut rester concentré sinon on peut perdre le contrôle.

«C’est la première fois de l’histoire de la franchise que la méchante est une femme. Même si elle est très vile, il y a quelque chose de fascinant à propos d’elle.» – Charlize Theron, qui campe le rôle de la cyberterroriste Cypher dans The Fate of the Furious.

Qu’est-ce qui vous a surpris dans le travail du réalisateur F. Gary Gray?

Il aime les défis. Quand on lui a proposé de réaliser un volet d’une des plus grosses franchises du studio Universal Pictures, il a réussi à faire ressortir des éléments qui l’intriguaient et qui l’ont incité à faire un film extrême. À le pousser à sa limite. Il a apporté quelque chose de nouveau à la franchise. L’histoire est totalement différente.

La famille est très importante pour vous.

C’est très présent dans le film. Parfois, il y a des conflits, mais les liens tissés sont plus forts que tout. Nous explorons de nouvelles émotions en ayant une opposition entre Dom [Toretto, le personnage de Diesel] et sa famille.

Comment arrivez-vous à ne pas vous répéter?

La franchise est toujours en mouvement. Nous devons mettre en application de nouvelles idées pour assurer sa survie. Nous continuons

à être surpris des réactions que suscitent les films.

Synopsis du film

Dom et Letty sont en lune de miel. Brian et Mia décident de quitter la bande. Les autres membres de l’équipe sont partis chacun de leur côté en quête d’une vie normale. C’est à ce moment qu’une femme mystérieuse (Charlize Theron) tente de séduire Dom et de le convaincre de renouer avec le monde de la criminalité. Le héros trahira ses proches en plus de faire face à des défis qu’il n’avait jamais eu à surmonter auparavant.

The Fate of the Furious, en salle vendredi.